Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. В Калужской и Московской областях перехвачены 9 БПЛА

Дежурные средства ПВО ночью 14 декабря уничтожили и перехватили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей, отчитывается Минобороны РФ.



Мэр Москвы Сергей Собянин дважды за ночь сообщал об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву, в Наро-Фоминском городском округе: в 3:35 и в 5:25.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — отметил он.