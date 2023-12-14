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    Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. В Калужской и Московской областях перехвачены 9 БПЛА

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    6 комментариев

    Дежурные средства ПВО ночью 14 декабря уничтожили и перехватили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей, отчитывается Минобороны РФ.

    Мэр Москвы Сергей Собянин дважды за ночь сообщал об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву, в Наро-Фоминском городском округе: в 3:35 и в 5:25.

    «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — отметил он.

    Губернатор Калужской области Владислав Шапша в 6:34 написал, что на территории Сухиничского района система ПВО сбила БПЛА.

    «По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 6

    Гость14 Дек 2023 в 08:13
    Им каждый день вещали в новостях, что у Украины закончились деньги, никто им ничего не дает, и Киев - вот он уже рядом, можно сказать "за три дня"...
    +2−1
    Гость14 Дек 2023 в 07:54
    В мирное время нас летят бомбить. Печально.
    +0−0
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