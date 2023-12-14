Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. В Калужской и Московской областях перехвачены 9 БПЛА

Дежурные средства ПВО ночью 14 декабря уничтожили и перехватили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей, отчитывается Минобороны РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин дважды за ночь сообщал об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву, в Наро-Фоминском городском округе: в 3:35 и в 5:25.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — отметил он.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в 6:34 написал, что на территории Сухиничского района система ПВО сбила БПЛА.
«По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — отмечается в сообщении.