Забег по льду. Показываем, как спасатель бегал по Неве за травмированной уткой, чтобы помочь ей

Травмированную утку спасли у Дворцового моста в Петербурге. Она поранила крыло и не могла улететь. К слову, спасенных уток могло быть две, но вторая оказалась пакетом.

О спасательной операции рассказал специалист отряда «Экстремум» Леонид 13 декабря. Про утку на Неве отряд узнал 5 декабря. Спасатели выехали на место, однако лед показался непрочным, поэтому выход на него решили отложить до начала морозов. Утку пообещала подкармливать женщина, которая сообщила о раненой птице.



В пятницу, 8 декабря, Леонид и команда уже собирались ехать к Дворцовому мосту, когда получили заявку о примерзшей утке на Мойке около Новой Голландии. Было решено сначала спасти эту птицу.

«Спускаюсь на лед. Всё, что меня соединяет с землей и Таней — это веревка толщиной в сантиметр. Я не знаю толщину льда, но я знаю одно — там в двадцати метрах живому существу, чьи шевеления видны с набережной, нужна помощь. <…> При виде меня утки взлетают с полыньи, но один темный комок остается. Я подошел. На льду лежал скомканный черный полиэтиленовый пакет…» — рассказал Леонид.



Спасать на Мойке было некого, поэтому Леонид, не снимая гидрокостюм, поехал на Дворцовую набережную, чтобы помочь раненой утке выбраться.

