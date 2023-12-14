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    Забег по льду. Показываем, как спасатель бегал по Неве за травмированной уткой, чтобы помочь ей

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    4 комментария

    Травмированную утку спасли у Дворцового моста в Петербурге. Она поранила крыло и не могла улететь. К слову, спасенных уток могло быть две, но вторая оказалась пакетом.

    О спасательной операции рассказал специалист отряда «Экстремум» Леонид 13 декабря. Про утку на Неве отряд узнал 5 декабря. Спасатели выехали на место, однако лед показался непрочным, поэтому выход на него решили отложить до начала морозов. Утку пообещала подкармливать женщина, которая сообщила о раненой птице.

    КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

    В пятницу, 8 декабря, Леонид и команда уже собирались ехать к Дворцовому мосту, когда получили заявку о примерзшей утке на Мойке около Новой Голландии. Было решено сначала спасти эту птицу.

    «Спускаюсь на лед. Всё, что меня соединяет с землей и Таней — это веревка толщиной в сантиметр. Я не знаю толщину льда, но я знаю одно — там в двадцати метрах живому существу, чьи шевеления видны с набережной, нужна помощь. <…> При виде меня утки взлетают с полыньи, но один темный комок остается. Я подошел. На льду лежал скомканный черный полиэтиленовый пакет…» — рассказал Леонид.

    Спасать на Мойке было некого, поэтому Леонид, не снимая гидрокостюм, поехал на Дворцовую набережную, чтобы помочь раненой утке выбраться.

    «На Дворцовой меня страхуют сразу двумя веревками. Настя еще и перебрасывает страховку через чугунное кольцо, увеличивая силу трения. Таня с моста бросанием веревки гонит утку поближе ко мне. Уже на льду я участвую в забеге за уткой. Догнал. Утя поехала к доктору. А я домой. В теплом гидрокостюме», — добавил спасатель.

    С приходом холодов утки всё чаще стали вмерзать в лед. Рассказываем, как помочь птицам и что нужно делать, если вы увидели застрявшую во льдах утку.

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    Комментарии 4

    Гость14 Дек 2023 в 01:46
    Молодцы..)
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