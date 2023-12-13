«Для России это красная линия». В Словакии оценили риски в случае вылета украинских F-16 с авиабаз НАТО

Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО приведут к открытому столкновению с Россией, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага. Об этом сообщает вечером 13 декабря РИА Новости.



Агентство цитирует пост, который Блага разместил в соцсетях после встречи с с послом РФ в Словакии Игорем Братчиковым.



«Некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к войне на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боям с территории этих государств. Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне», — написал Блага(цитата по РИА Новости).

