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    «Для России это красная линия». В Словакии оценили риски в случае вылета украинских F-16 с авиабаз НАТО

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    Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО приведут к открытому столкновению с Россией, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага. Об этом сообщает вечером 13 декабря РИА Новости.

    Агентство цитирует пост, который Блага разместил в соцсетях после встречи с с послом РФ в Словакии Игорем Братчиковым.

    «Некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к войне на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боям с территории этих государств. Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне», — написал Блага(цитата по РИА Новости).

    Ранее в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать применение истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине и это вынудит Москву на ответные меры.

    В последнее время стала появляться информация о том, что Киев может использовать авиабазы в этих государствах для переданных F-16 из-за разрушения аэродромов на своей территории.

    Напомним, еще в августе США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов, которые занимаются обучением украинских пилотов. В подготовке кадров участвуют также Бельгия, Франция и Великобритания.

    Как писали американские СМИ, украинским пилотам перед обучением необходимо пройти четырехмесячные языковые курсы по изучению специальной терминологии, что откладывает начало боевой подготовки летчиков до января 2024 года.

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