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    Reuters: США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

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    США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов, которые занимаются обучением украинских пилотов. Об этом 18 августа пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

    От Вашингтона, как утверждает агентство, последовали официальные заверения, что США ускорят одобрение необходимых запросов, чтобы процесс передачи завершился быстрее. Агентство отмечает, что Дания и Нидерланды, возглавляющие коалицию по обучению пилотов, недавно запросили такие гарантии.

    Коалицию по подготовке украинских пилотов возглавляют Дания и Нидерланды, которым помогают США, Бельгия, Франция и Великобритания. The Washington Post писал, что пилотам перед обучением необходимо пройти четырехмесячные языковые курсы по изучению специальной терминологии, что откладывает начало боевой подготовки летчиков до января 2024 года.

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