Германия определилась с поддержкой Украины в 2024 году: новости СВО за 13 декабря

Германия в 2024 году выделит Украине €8 млрд — на оружие и финансовую помощь Фото: Ксения Филимонова / IRCITY.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 декабря.



Аэропорт в Краснодаре планируют открыть в конце декабря Власти Краснодарского рассказали сегодня, что 15 декабря планируют запустить тестовый рейс в аэропорту Краснодара, после которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта. Позже телеграм-канал Shot со ссылкой на источник назвал планируемую дата разморозки «Пашковского» — 15 декабря. Аэропорт откроется после завершения всех тестовых полетов и отработки схем безопасности. По данным телегам-канала, пилоты уже получили специальный документ, согласно которому с 14 по 24 декабря имеется разрешение для тестовых полетов в Краснодар.

По словам собеседника Shot, летать самолеты будут предположительно по «сочинской схеме» — воздушному коридору, который используют самолеты для полетов в Адлер в обход Ростовской области. Аэропорт в Краснодаре закрыли из соображений безопасности с начала спецопрации, 24 февраля 2022 года. Единственный работающий аэропорт в Южном федеральном округе в настоящий момент находится в Сочи. Вместе с Краснодаром на юге России не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя. Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня заявил, что открытие аэропорта Симферополя пока не планируется из соображений безопасности. Однако, возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику.

Германия выдаст Украине €8 млрд в следующем году Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на пресс-конференции с министром экономики Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линднером, заявил, что в бюджет на 2024 год Германия заложила €8 млрд для поставки оружия и финансовой помощи Украине. Еще более €6 млн направят на помощь украинским беженцам в Германии.

— Если ситуация изменится, например, из-за ухудшения ситуации на фронте, потому что другие сторонники сокращают свою помощь Украине или угроза для Германии и Европы продолжает возрастать, нам придется реагировать на это,— отметил Шольц.

Дума продлила кредитные каникулы участникам СВО Участникам боевых действий на Украине продлили кредитные каникулы до конца 2024 года. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты Госдумы в третьем чтении. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, кредитнрые каникулы участникам СВО решили продлить из-за того, что боевые действия продолжаются. Поправки также разрешают прекратить обязательства военнослужащего по договорам поручительства в случае его гибели во время спецоперации, или позднее вследствие полученного в этот период увечья или заболевания, а также при получении инвалидности первой группы.

Машина подорвалась на мине в Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал у себя в телеграм-канале о том, что в Краснояружском районе региона на мине подорвалась машина. В результате три человека пострадали.



— У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, — написал Гладков. — Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга.



Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Украинскому вященнику вручили повестку за «раба Божьего» Священнику из Львовской области Украины выдали повестку на воинскую службу из-за слов «раб Божий», которые он произнес на похоронах военного.

Как сообщает издание «Страна.ua», у военкома, выдавшего повестку, была личная неприязнь к священнику. Тот, отпевая его сына, назвал усопшего не по званию, а «рабом Божьим». Позже военком заявил, что загрузит священнослужителя «как собаку», если он не явится в территориальный центр комплектования.