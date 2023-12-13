Безопасность, зарплаты и вторая очередь. В Пулково рассказали, почему вынуждены повышать тарифы на обслуживание

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, прокомментировала причины повышения тарифов на обслуживание авиакомпаний. Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор оператора Леонид Сергеев, текущий уровень расценок на региональных рейсах перестал покрывать расходы аэропорта.

В первую очередь растут затраты на зарплаты сотрудников (ФОТ занимает 55% расходов воздушной гавани). Обслуживание импортного оборудования тоже подорожало из-за сложностей с логистикой и ослабления рубля.



По итогам 2022 года Пулково заработало 4,8 млрд рублей чистой прибыли. Однако нужно учитывать, что сейчас аэропорт инвестирует значительные средства в программу импортозамещения и усиление безопасности. «По указу президента, ИТ-системы, относящиеся к критической инфраструктуре, должны быть заменены к 2025 году. Мы переустанавливаем практически все системы», — отметил Леонид Сергеев.



Реализация инвестиционного проекта по созданию второй очереди аэропорта также требует капитальных вложений. Они оцениваются в 50–70 млрд рублей, но окончательная сумма будет известна после завершения проектирования.



Сейчас по региональным рейсам воздушная гавань работает в минус. Раньше Пулково могло компенсировать эти потери за счет международных направлений, но сначала из-за пандемии, потом из-за закрытия воздушного пространства их число уменьшилось в два раза. Повышение регулируемых тарифов позволит сократить эти убытки и получить средства, которые можно потратить на улучшение работы аэропорта, отмечает Леонид Сергеев.

О том, что ФАС предлагает установить новые сборы и тарифы для обслуживания авиакомпаний на внутрироссийских рейсах, 13 декабря сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа ведомства.

