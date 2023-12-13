После отпиленной головы коня на горельефе «Парад Победы» в Москве возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении воинских памятников после повреждения горельефа «Парад Победы» возле торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников», — цитирует агентство своего собеседника.



Злоумышленников разыскивают, добавили в правоохранительных органах.



В ночь на 12 декабря неизвестный отпилил голову коня советского полководца Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» и скрылся с места происшествия