    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, вос

    757мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.22eur97.4

    После отпиленной головы коня на горельефе «Парад Победы» в Москве возбуждено уголовное дело

    705
    6 комментариев

    Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении воинских памятников после повреждения горельефа «Парад Победы» возле торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников», — цитирует агентство своего собеседника.

    Злоумышленников разыскивают, добавили в правоохранительных органах.

    В ночь на 12 декабря неизвестный отпилил голову коня советского полководца Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» и скрылся с места происшествия

    По данным агентства, горельеф открыли 3 сентября рядом с торговым центром «Охотный ряд» в центре Москвы. На нем изобразили принимающего Парад Победы маршала Георгия Жукова и командующего парадом маршала Константина Рокоссовского.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваПамятникГорельеф
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close