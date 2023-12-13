Около Красной площади обезглавили лошадь на горельефе «Парад Победы»

Неизвестный в Москве обезглавил коня советского полководца Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы», который находится рядом с торговым центром «Охотный ряд». Об этом в среду, 13 декабря, сообщает газета «Коммерсантъ».

На горельефе изображены советские полководцы Константин Рокоссовский и Георгий Жуков, которые восседают на конях во время Парада Победы 1945 года.



Судя по снимкам, которые опубликовал «Ъ», коню Рокоссовского по кличке Полюс отпилили голову, а коня маршала Жукова не тронули.



ТАСС уточняет, что правоохранительные органы проводят проверку.

