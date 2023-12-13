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    Около Красной площади обезглавили лошадь на горельефе «Парад Победы»

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    222 комментария

    Неизвестный в Москве обезглавил коня советского полководца Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы», который находится рядом с торговым центром «Охотный ряд». Об этом в среду, 13 декабря, сообщает газета «Коммерсантъ».

    На горельефе изображены советские полководцы Константин Рокоссовский и Георгий Жуков, которые восседают на конях во время Парада Победы 1945 года.

    Судя по снимкам, которые опубликовал «Ъ», коню Рокоссовского по кличке Полюс отпилили голову, а коня маршала Жукова не тронули.

    ТАСС уточняет, что правоохранительные органы проводят проверку.

    «Неизвестный в ночь на 12 декабря на Красной площади отпилил голову коню Рокоссовского <…>, после чего скрылся с места происшествия», — цитирует агентство своего собеседника в правоохранительных органах.

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    Красная площадьКонстантин РокоссовскийГорельеф
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    Комментарии 222

    Гость13 Дек 2023 в 16:28
    Позорище
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