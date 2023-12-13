«Там очень хорошо встречают». Медведев предложил россиянам отдыхать в Африке

«В Африку надо ездить, в том числе отдыхать. Естественно, по России ездить, и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают, это абсолютно так, могу это сказать по тем впечатлениям, которые у меня остались», — заявил он (цитата по РИА Новости ).

Политик сослался на собственный опыт и на нежелание европейцев видеть российских туристов.

Председатель партии «Единая Россия» и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян ездить отдыхать в Африку. Такое предложение Медведев озвучил на дискуссионной площадке «Будущее России» в среду, 13 декабря.

Кроме того, по словам Медведев, Россия не хотела бы, чтобы Европа закончила «как Римская империя». Он добавил, что «дело европейцев — навести у себя дома порядок».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» поддержит действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. По его словам, президент выступает «консолидирующей общество фигурой».