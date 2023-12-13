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    Финны ждут аншлага на открытии границы с Россией. Подняли даже офицеров запаса

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    Финские пограничники активно готовятся к открытию границы с Россией предстоящей ночью. Ожидается ажиотаж. На помощь вызваны пограничники-пенсионеры в запасе, помогать будут и эксперты из европейского агентства Frontex, пишет финский Yle 14 декабря.

    Пограничная служба частично демонтировала заграждения на дороге, ведущей к пограничным переходам, часть отодвинут уже после открытия. На МАПП «Ваалимаа» («Торфяновка») проехать можно будет уже с 00:01 14 декабря по финскому времени. А в «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии — согласно обычному графику работы пункта пропуска, в 8 утра. Но пограничники просят тех, кому надо ехать не срочно, отложить поездку на несколько дней, чтобы не попасть в пробки на границе.

    О том, почему Финляндия открывает границу обратно и на каких условиях, читайте в разборе «Фонтанки».

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