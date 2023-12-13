В Таиланде за год погибли 120 россиян. Посол предупредил о трех опасностях

Более 120 россиян погибли в Таиланде в 2023 году. В основном смерть наступала в результате ДТП или несчастного случая, рассказал российский посол Евгений Томихин. Его слова 13 декабря приводит РИА Новости.

«В этом году мы констатировали более 120 летальных происшествий с россиянами», — заявил глава российской дипмисии. Это больше, чем в допандемийном 2019 году, отметил Томихин.

Основными причинами смертей стали ДТП, несчастные случаи на воде и бытовые ситуации, приведшие к трагедии. Посол считает, что главной причиной смертельных случаев является беспечность россиян в пользовании транспортом, особенно мотоциклами.