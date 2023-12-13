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    В Таиланде за год погибли 120 россиян. Посол предупредил о трех опасностях

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    Более 120 россиян погибли в Таиланде в 2023 году. В основном смерть наступала в результате ДТП или несчастного случая, рассказал российский посол Евгений Томихин. Его слова 13 декабря приводит РИА Новости.

    «В этом году мы констатировали более 120 летальных происшествий с россиянами», — заявил глава российской дипмисии. Это больше, чем в допандемийном 2019 году, отметил Томихин.

    Основными причинами смертей стали ДТП, несчастные случаи на воде и бытовые ситуации, приведшие к трагедии. Посол считает, что главной причиной смертельных случаев является беспечность россиян в пользовании транспортом, особенно мотоциклами.

    Он также отметил, что россияне часто ведут себя беспечно на отдыхе, злоупотребляют алкоголем и купаются в море в нетрезвом состоянии.

    Посол призвал российских туристов соблюдать правила безопасности в Таиланде, включая правила дорожного движения, правила купания в море и меры безопасности на пляжах.

    «Пхукет, например, забрал жизни многих иностранцев, которые либо не умели плавать, либо неуверенно чувствовали себя в воде», — сказал Евгений Томихин. Он предупредил, что волны у северной части Пхукета могут быть очень сильными и опасными для неподготовленных людей.

    «Фонтанка» писала, как российского туриста унесло сильным течением в море в Таиланде. Его и еще двоих отдыхающих отнесло от берега на 200 метров. К сожалению, мужчину не удалось спасти.

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    Комментарии 9

    Гость13 Дек 2023 в 17:55
    А не в Таиланде?
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