Российского туриста унесло сильным течением в море в Таиланде

На Пхукете на пляже Банг Тао утонул российский турист из-за сильного течения. Об этом стало известно в пятницу, 29 сентября, из публикации The Phuket News.

Россиянин приехал на Пхукет в минувшую субботу. Вчера его и еще двух отдыхающих сильное течение отнесло в море на 200 метров. Других удалось спасти, но россиянин, когда его доставили на берег, был уже без сознания.



Туриста попытались привести в чувство и реанимировать, но безуспешно. Медики констатировали смерть.



В настоящее время решается вопрос транспортировки тела россиянина на родину.

