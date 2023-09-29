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    Российского туриста унесло сильным течением в море в Таиланде

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    На Пхукете на пляже Банг Тао утонул российский турист из-за сильного течения. Об этом стало известно в пятницу, 29 сентября, из публикации The Phuket News.

    Россиянин приехал на Пхукет в минувшую субботу. Вчера его и еще двух отдыхающих сильное течение отнесло в море на 200 метров. Других удалось спасти, но россиянин, когда его доставили на берег, был уже без сознания.

    Туриста попытались привести в чувство и реанимировать, но безуспешно. Медики констатировали смерть.

    В настоящее время решается вопрос транспортировки тела россиянина на родину.

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