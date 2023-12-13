    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, вос

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.22eur97.4

    Троллейбусы на Невском стояли почти час. Причиной оказалось повреждение на кабеле «Ленэнерго»

    984
    9 комментариев

    Причиной троллейбусного коллапса в центре Петербурга утром 13 декабря стал сбой на сетях компании «Россети Ленэнерго» — повреждение на кабельной линии.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленэнерго», «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы после технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ в Центральном районе. В связи с этим вводились временные ограничения движения пассажирского электротранспорта на Невском, Литейном проспектах и Кирочной улице. «Электроснабжение жителей обеспечивается в полном объеме», — отметили в компании.

    В комитете по энергетике подтвердили факт сбоя на кабельной линии. Его причины устанавливаются.

    Движение троллейбусов на Невском, Литейном и Кирочной остановилось в 9:02, а возобновилось в 9:55, рассказали в пресс-службе ГЭТ. «Фонтанка» показывала, какая плотная очередь троллейбусов была видна в «Яндекс.Картах».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТроллейбусыОтключение энергииОтключение электричестваГорэлектротрансРоссети Ленэнерго
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    hedgehog_13 Дек 2023 в 11:51
    внезапно выяснил, что на сайтике гэт есть список "Маршруты электробусов с динамической зарядкой в Петербурге,
    запущенные в период с 12 декабря 2017 года по 15 ноября 2023 года"
    туахи у нас тут ходют по маршрутам 2, 12, 17, 18, 23, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 50
    +0−0
    мухомор13 Дек 2023 в 11:28
    а ГЭТ не хочет рассказать, почему не сработал увеличенный автономный ход троллейбусов за сотни миллионов?
    +0−0
    ProstoZloy13 Дек 2023 в 11:25
    ГЭТ потребует от "Ленэнерго" компенсировать "упущенную прибыль"?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close