Троллейбусы на Невском стояли почти час. Причиной оказалось повреждение на кабеле «Ленэнерго»

Причиной троллейбусного коллапса в центре Петербурга утром 13 декабря стал сбой на сетях компании «Россети Ленэнерго» — повреждение на кабельной линии.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленэнерго», «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы после технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ в Центральном районе. В связи с этим вводились временные ограничения движения пассажирского электротранспорта на Невском, Литейном проспектах и Кирочной улице. «Электроснабжение жителей обеспечивается в полном объеме», — отметили в компании.
В комитете по энергетике подтвердили факт сбоя на кабельной линии. Его причины устанавливаются.
Движение троллейбусов на Невском, Литейном и Кирочной остановилось в 9:02, а возобновилось в 9:55, рассказали в пресс-службе ГЭТ. «Фонтанка» показывала, какая плотная очередь троллейбусов была видна в «Яндекс.Картах».