СК в Москве расследует чёрный рынок по торговле детьми

Рынок продажи детей раскрыли в Москве в рамках расследования уголовного дела о торговле людьми, возбужденного в отношении 47-летней многодетной матери Юлии Л. ( пункты «а», «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ ). Также по уголовному делу проходят 44-летняя Наталья П . и 31-летняя Фируза Р . Все трое в октябре были отправлены под стражу.



Как 13 декабря рассказали RT в московском Следственном комитете, схема была построена в виде деятельности «благотворительных» фондов, которые работали с желающими сделать аборт женщинами. Их привлекали с помощью таргетированной рекламы в Интернете.

