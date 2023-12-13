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    СК в Москве расследует чёрный рынок по торговле детьми

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    Рынок продажи детей раскрыли в Москве в рамках расследования уголовного дела о торговле людьми, возбужденного в отношении 47-летней многодетной матери Юлии Л. (пункты «а», «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ). Также по уголовному делу проходят 44-летняя Наталья П. и 31-летняя Фируза Р. Все трое в октябре были отправлены под стражу.

    Как 13 декабря рассказали RT в московском Следственном комитете, схема была построена в виде деятельности «благотворительных» фондов, которые работали с желающими сделать аборт женщинами. Их привлекали с помощью таргетированной рекламы в Интернете.

    Следствие полагает, что сотрудники фондов зазывали беременных женщин в Москву, обещая сделать им медзаключения о патологиях, которые являются показанием к абортам на поздних сроках. Оплачивая услуги фондов, потерпевшие оставались без денег, после чего их знакомили с фигуранткой уголовного дела, которая держала женский приют.

    В приюте с женщинами проводили психологическую работу, уговаривая родить и оставить ребенка в приюте. Оттуда их забирали обвиняемые. Правоохранители полагают, что как минимум 13 детей были «приобретены» фигурантками по такой схеме.

    Ранее прокуратура выяснила, что женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей. Она доказывала, в том числе с помощью документов, что пятеро детей — её родные (двое 2015-го, а также 2016, 2018, 2019 годов рождения). Мальчика и девочку в 2018 и 2019 годах она якобы родила самостоятельно за пределами Москвы, а троих других — с помощью суррогатной матери. Но прокуроры установили, что ещё в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла вынашивать и рожать детей. Отсутствие родства подтвердила и генетическая экспертиза.

    По версии следствия, многодетная мать находила женщин, которые были готовы отдавать своих новорожденных детей. Она подделывала документы и якобы регистрировала малышей как рожденных суррогатной матерью.

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    Комментарии 12

    мухомор13 Дек 2023 в 11:35
    благодатная тема для ципсят
    +0−1
    Гость13 Дек 2023 в 11:34
    Как можно предлагать делать оборот на поздних сроках, идиотизм, новость спам!
    +0−1
    Гость13 Дек 2023 в 11:20
    Так ведь у нас тут обсуждение в стране, что аборты-зло, а тут вроде как от абортов отговаривали, люди рожали. Получается, всё скрепно, надо наградить, а не дело возбуждать
    +0−0
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