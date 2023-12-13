СК в Москве расследует чёрный рынок по торговле детьми

Рынок продажи детей раскрыли в Москве в рамках расследования уголовного дела о торговле людьми, возбужденного в отношении
Как 13 декабря рассказали RT в московском Следственном комитете, схема была построена в виде деятельности «благотворительных» фондов, которые работали с желающими сделать аборт женщинами. Их привлекали с помощью таргетированной рекламы в Интернете.
Следствие полагает, что сотрудники фондов зазывали беременных женщин в Москву, обещая сделать им медзаключения о патологиях, которые являются показанием к абортам на поздних сроках. Оплачивая услуги фондов, потерпевшие оставались без денег, после чего их знакомили с фигуранткой уголовного дела, которая держала женский приют.
В приюте с женщинами проводили психологическую работу, уговаривая родить и оставить ребенка в приюте. Оттуда их забирали обвиняемые. Правоохранители полагают, что как минимум
Ранее прокуратура выяснила, что женщина воспитывает
По версии следствия, многодетная мать находила женщин, которые были готовы отдавать своих новорожденных детей. Она подделывала документы и якобы регистрировала малышей как рожденных суррогатной матерью.