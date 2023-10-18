Суд в Москве арестовал мать 15 детей и двух ее соучастниц по делу о торговле людьми

Мать 15 детей Юлию Л. на два месяца арестовал Преображенский суд Москвы. Против 47-летней женщины возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Также по уголовному делу проходят 44-летняя Наталья П. и 31-летняя Фируза Р. Суд также избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает 18 октября пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Прокуратура начала проверку после того, как из медучреждения поступила информация, что в крови мальчика 2015 года рождения нашли лекарственный препарат, запрещенный к применению при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Сотрудники прокуратуры выяснили, что женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей. Она доказывала, в том числе с помощью документов, что пятеро детей — её родные (двое 2015-го, а также 2016, 2018, 2019 годов рождения). Мальчика и девочку в 2018 и 2019 годах она якобы родила самостоятельно за пределами Москвы, а троих других — с помощью суррогатной матери. Но прокуроры установили, что ещё в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла вынашивать и рожать детей. Отсутствие родства подтвердила и генетическая экспертиза.

