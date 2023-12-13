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    «Мегафон» оштрафован на полмиллиона за спам

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    1 комментарий

    Управление ФАС по Петербургу 13 декабря сообщает о привлечении к ответственности ПАО «МегаФон» за распространение спама.

    Ранее управление признало ненадлежащей рекламу кредитных услуг банка, как говорится в сообщении УФАС, «от отправителя "Otkritie"». «МегаФон» в данном случае являлся распространителем рекламы: он выступал не оператором связи, а одним из звеньев цепочки рекламораспространитей.

    «Арбитражный суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области также подтвердил законность выводов управления и наличие в действиях оператора нарушения Закона о рекламе», — говорится в сообщении.

    В итоге в соответствии со статьёй 14.3, часть 1, КоАП РФ «МегаФону» назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

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    Комментарии 1

    Гость13 Дек 2023 в 10:01
    Мало Федя, мало.....!!!!
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