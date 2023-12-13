«Мегафон» оштрафован на полмиллиона за спам

Управление ФАС по Петербургу 13 декабря сообщает о привлечении к ответственности ПАО «МегаФон» за распространение спама.



Ранее управление признало ненадлежащей рекламу кредитных услуг банка, как говорится в сообщении УФАС, «от отправителя "Otkritie"». «МегаФон» в данном случае являлся распространителем рекламы: он выступал не оператором связи, а одним из звеньев цепочки рекламораспространитей.



«Арбитражный суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области также подтвердил законность выводов управления и наличие в действиях оператора нарушения Закона о рекламе», — говорится в сообщении.

