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    Уличные камеры сняли, как грабитель-неудачник шел на дело с черным пакетом к банку в Петербурге

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    2 комментария

    Подозреваемый в неудачной попытке ограбления банкомата в Петербурге попал на уличные камеры. Он не спешил.

    На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 13 декабря, мужчина в черной куртке с рюкзаком около двух ночи неторопливо идет по Каменноостровскому проспекту, проверяя витрины. У него черный рюкзак. Перед заходом в холл банка мужчина вытаскивает из кармана черный пакет.

    «Фонтанка.ру»

    25-летнего петербуржца задержали по подозрению в том, что он с помощью инструментов снял фальш-панель с банкомата, но до денег не добрался, так как сработала сигнализация.

    Его задержали через сутки после неудачной попытки. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по педофильской статье.

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    Ограбление банкаГрабительБанкомат
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    Комментарии 2

    Гость13 Дек 2023 в 09:55
    Идиот 😆
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