Уличные камеры сняли, как грабитель-неудачник шел на дело с черным пакетом к банку в Петербурге

Подозреваемый в неудачной попытке ограбления банкомата в Петербурге попал на уличные камеры. Он не спешил.
На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 13 декабря, мужчина в черной куртке с рюкзаком около двух ночи неторопливо идет по Каменноостровскому проспекту, проверяя витрины. У него черный рюкзак. Перед заходом в холл банка мужчина вытаскивает из кармана черный пакет.
«Фонтанка.ру»
25-летнего петербуржца задержали по подозрению в том, что он с помощью инструментов снял фальш-панель с банкомата, но до денег не добрался, так как сработала сигнализация.
Его задержали через сутки после неудачной попытки. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по педофильской статье.