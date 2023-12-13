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    Педофила задержали после попытки взлома банкомата в филиале банка в Петербурге

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    Ночной взлом банкомата пошел не по плану в Петроградском районе Петербурга. Грабитель оказался с прошлым.

    Сигнализация сработала в филиале банка на Каменноостровском проспекте накануне около половины трех ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 декабря. По предварительной информации, грабитель с инструментом вскрыл фальш-панель автомата, стоящего в холле. Но ничего похитить не смог: его спугнул звук сигналки.

    Сотрудники полиции Петроградского района задержали подозреваемого у дома по улице Куйбышева через сутки. Им оказался 25-летний житель юга Петербурга. Несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за половое сношение с несовершеннолетней.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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