Педофила задержали после попытки взлома банкомата в филиале банка в Петербурге

Ночной взлом банкомата пошел не по плану в Петроградском районе Петербурга. Грабитель оказался с прошлым.



Сигнализация сработала в филиале банка на Каменноостровском проспекте накануне около половины трех ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 декабря. По предварительной информации, грабитель с инструментом вскрыл фальш-панель автомата, стоящего в холле. Но ничего похитить не смог: его спугнул звук сигналки.

