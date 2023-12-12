Роспотребнадзор посоветовал москвичам снова надеть медицинские маски

Столичное управление Роспотребнадзора снова советует москвичам надеть маски — из-за гриппа и ОРВИ. В сообщении ведомства от 12 декабря подчеркивается, что в Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ «соответствует данному периоду года». И тем не менее специалисты рекомендуют горожанам следующее:
— «сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;
— избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;
— регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
— промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
— регулярно проветривайте, делайте влажную уборку, увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;
— ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);
— по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой».
Как уточняет РБК, глава Роспотребнадзора Анна Попова в сентябре предупредила, что подъем заболеваемости гриппом средней интенсивности начнется в конце года, в период с ноября по декабрь.
Позднее ученые спрогнозировали в России тройную эпидемию — сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. Вирусологи, опрошенные РБК, рассказали, что симптомы заболеваний во всех трех случаях выглядят очень похоже и лечатся эти болезни в большинстве случаев «примерно одинаково».
Напомним, коронавирусная статистика в Петербурге за неделю пополнилась 26 летальными исходами, 14 728 новыми случаями и 805 госпитализациями, следует из отчета федерального оперативного штаба.
По данным Смольного на 12 декабря, из 2339 коронавирусных коек в Петербурге заняты уже 2119. В реанимации 101 пациент с коронавирусом, на ИВЛ — 28.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге зафиксирован новый скачок заболеваемости коронавирусом: за неделю зараженных стало на 47% больше.