Роспотребнадзор посоветовал москвичам снова надеть медицинские маски

Столичное управление Роспотребнадзора снова советует москвичам надеть маски — из-за гриппа и ОРВИ. В сообщении ведомства от 12 декабря подчеркивается, что в Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ «соответствует данному периоду года». И тем не менее специалисты рекомендуют горожанам следующее:

— «сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;



— избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;



— регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

