В США рассказали, когда перестанут поддерживать Украину: новости СВО за 12 декабря

В США заявили, что средств для поддержки Украины хватит до конца года Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 декабря.



В США рассказали, когда перестанут поддерживать Украину Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что средств для поддержки Украины у США хватит до конца года и, если конгресс не согласует новый пакет помощи, она остановится. Кирби отметил, что выделение средств жизненно необходимо для Украины, в том числе «из-за возросшей активности российских вооруженных сил». Президент Украины Владимир Зеленский встречался сегодня с конгрессменами в американском Сенате. По итогам закрытой встречи, как сообщает CNN, двое сенаторов рассказали, что Зеленский убеждал их, что страна «проводит реформы, которые он разработал с МВФ и ЕС».

По информации CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча была «очень мощной» и «продуктивной», а сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на ней ничего нового. У крупнейшего оператора сотовой связи Украины произошел сбой В работе крупнейшего сотового оператора Украины «Киевстар» произошел технический сбой. В результате у части абонентов оказались недоступны услуги связи и доступ в интернет.

Глава «Киевстар» Александр Комаров в эфире телемарафона заявил, что причиной сбоя стала хакерская атака, в результате которой IТ-инфраструктура сервиса была частично разрушена.



Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту кибератаки и в качестве одной из версий рассматривает причастность российских спецслужб. Производство начато по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них диверсия, госизмена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушение законов и обычаев войны.



Над Белгородской областью сбили тактическую ракету «Точка У» В Министерстве обороны РФ сообщили, что утром 12 декабря система ПВО сбила тактическую ракету «Точка-У» над территорией Белгородской области.



Телеграм-канал Mash уточняет, что система ПВО отработала по цели у села Бессоновка в районе 05:00. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. МВФ представил три сценария развития экономики Украины Международный валютный фонд представил три сценария развития украинской экономики. Как утверждается в отчете МВФ, базовый сценарий предполагает прекращение боевых действий на территории Украины к концу 2024 года — в этом случае в следующем году ВВП страны вырастет на 3–4%, в 2025-м — на 6,5%. Негативный сценарий, основанный на продолжении боевых действий до конца 2025 года, прогнозирует снижение ВВП Украины в 2024 году на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения.

В случае позитивного сценария срок окончания боевых действий не указан, но для него необходимы высокий уровень инвестиций, миграционный приток, рост производительности. При таком сценарии рост ВВП Украины может составить до 10% в 2025-м. Участникам СВО и членам их семей дали особые права при трудоустройстве Владимир Путин подписал обновленный закон «О занятости населения». В документе среди прочего прописано, что бывшие участники СВО и члены их семей получат право на приоритетное трудоустройство. Закон вступит в силу с января 2024 года.

Прежде власти уже приняли ряд льгот для членов семей участников спецоперации. Так, их детей должны зачислять в первоочередном порядке в школы и детские сады, обеспечивать местами в летних оздоровительных лагерях. Кроме того, участники СВО и их дети поступают в вузы на бюджетные места по отдельной квоте.