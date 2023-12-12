Фигурист Володин: победа в финале Гран-при стала неожиданностью из-за моей болезни

Петербургский фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании под флагом Германии, признался в интервью «Фонтанке», что победа в финале Гран-при далась ему нелегко из-за болезни.
— В финале была, скажем так, очень смазана подготовка, так как после Японии я заболел и всю неделю лежал с температурой перед финалом, — заявил Володин. — И буквально за день-два до вылета у меня ещё была температура, и мы до последнего момента думали, ехать или не ехать. Но в итоге решили побороться. И только в день соревнований мне, наверное, стало чуть получше и прошла температура, но я всё равно болел, наверное, это было заметно.
Он также отметил, что итоговая победа, которую он добыл в паре с немецкой фигуристкой Минервой Фабьенн Хазе, стала для него неожиданностью, потому что из-за плохого самочувствия после проката ему очень тяжело. Ранее Володин также рассказал, как предлагал Евгении Медведевой стать его партнершей в парном катании.
Полную версию интервью читайте на «Фонтанке».
Никита Володин родился в Петербурге и до 2022 года выступал за Россию. В паре с Алиной Устимкиной он выигрывал бронзу юношеской Олимпиады, серебро и бронзу на этапах Гран-при среди юниоров. Однако потом Устимкина завершила любительскую карьеру и ушла кататься в шоу. Володин долго не мог найти постоянную партнершу, пока ему не предложили покататься в Берлине с Минервой Фабьенн Хазе. Получив разрешение на смену спортивного гражданства, Володин с Хазе в первый же сезон выиграли финал мирового Гран-при.