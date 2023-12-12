Петербургский фигурист Володин рассказал, как предлагал Медведевой перейти в парное катание

Петербургский фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании под флагом Германии, рассказал о том, как предлагал призеру Олимпиады в одиночном катании Евгении Медведевой кататься с ним.
— Это правда, что я предлагал Медведевой встать в пару со мной, — заявил Володин в интервью «Фонтанке». — Вот понимаете, насколько я в тот момент отчаялся, что уже рассматривал вообще все варианты. Когда терять нечего, почему бы не спросить. Но, конечно, Женя сказала, что нет, что она даже не рассматривает, то есть не видит себя в парном катании.
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Напомним, Никита Володин родился в Петербурге и до 2022 года выступал за Россию. В паре с Алиной Устимкиной он выигрывал бронзу юношеской Олимпиады, серебро и бронзу на этапах Гран-при среди юниоров. Однако потом Устимкина завершила любительскую карьеру и ушла кататься в шоу. Володин долго не мог найти постоянную партнершу, пока ему не предложили покататься в Берлине с Минервой Фабьенн Хазе. Получив разрешение на смену спортивного гражданства, Володин с Хазе в первый же сезон выиграли финал мирового Гран-при.