Петербургский фигурист Володин рассказал, как предлагал Медведевой перейти в парное катание

Петербургский фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании под флагом Германии, рассказал о том, как предлагал призеру Олимпиады в одиночном катании Евгении Медведевой кататься с ним.



— Это правда, что я предлагал Медведевой встать в пару со мной, — заявил Володин в интервью «Фонтанке». — Вот понимаете, насколько я в тот момент отчаялся, что уже рассматривал вообще все варианты. Когда терять нечего, почему бы не спросить. Но, конечно, Женя сказала, что нет, что она даже не рассматривает, то есть не видит себя в парном катании.