А снег не знал и падал. У дороги в Петербурге заметили замерзшую гранату времен Великой отечественной войны

Специалисты-взрывотехники работали на обочине дороги в поселке Рощино Курортного района Петербурга ранним утром 12 декабря. Причиной их визита стала замеченная прохожим граната.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, об обнаружении предмета, похожего на гранату, мужчина сообщил в 5:30 утра. По его словам, наполовину покрытый снегом боеприпас лежал у дороги.
Прибывшие специалисты аккуратно положили ржавый предмет в безопасное место, после чего оцепили территорию. Взрывотехники подтвердили, на месте не игрушка, а именно - корпус гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны, не представляющий опасности.
Еще один взрывоопасный предмет был найден в Ломоносовском районе области. Реактивную противотанковую гранату на своем участке заметила пенсионерка.