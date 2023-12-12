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    А снег не знал и падал. У дороги в Петербурге заметили замерзшую гранату времен Великой отечественной войны

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    Специалисты-взрывотехники работали на обочине дороги в поселке Рощино Курортного района Петербурга ранним утром 12 декабря. Причиной их визита стала замеченная прохожим граната.

    Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, об обнаружении предмета, похожего на гранату, мужчина сообщил в 5:30 утра. По его словам, наполовину покрытый снегом боеприпас лежал у дороги.

    Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Прибывшие специалисты аккуратно положили ржавый предмет в безопасное место, после чего оцепили территорию. Взрывотехники подтвердили, на месте не игрушка, а именно - корпус гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны, не представляющий опасности.

    Еще один взрывоопасный предмет был найден в Ломоносовском районе области. Реактивную противотанковую гранату на своем участке заметила пенсионерка.

    Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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