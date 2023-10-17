Пенсионерка нашла в сарае под Петербургом реактивную противотанковую гранату

Специалистов-взрывотехников вызвала на дачу в Ломоносовский район области петербургская пенсионерка.



Внезапные «гости» случились после того, как 66-летняя женщина провела ревизию сарая на дачном участке в садоводстве «Андреевка-1» в Ломоносовском районе области, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 октября. Она нашла странное оружие, которое принадлежало её мужу. Мужчина, бывший участник боевых действий в Чечне, умер в 2022 году.



На место прибыла следственно-оперативная группа. Из шкафа в сарае изъяли предмет, похожий на советскую реактивную противотанковую гранату. Орудие было завернуто в промасленную бумагу.

