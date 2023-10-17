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    Пенсионерка нашла в сарае под Петербургом реактивную противотанковую гранату

    1984
    16 комментариев

    Специалистов-взрывотехников вызвала на дачу в Ломоносовский район области петербургская пенсионерка.

    Внезапные «гости» случились после того, как 66-летняя женщина провела ревизию сарая на дачном участке в садоводстве «Андреевка-1» в Ломоносовском районе области, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 октября. Она нашла странное оружие, которое принадлежало её мужу. Мужчина, бывший участник боевых действий в Чечне, умер в 2022 году.

    На место прибыла следственно-оперативная группа. Из шкафа в сарае изъяли предмет, похожий на советскую реактивную противотанковую гранату. Орудие было завернуто в промасленную бумагу.

    Эксперты определили, что предмет является реактивной противотанковой гранатой РПГ-26.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    РГДДача
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