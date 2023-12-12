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    Госдума ввела штрафы за передачу телефонов заключенным. За повторное нарушение грозит тюрьма

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    Госдума ввела штрафы и уголовное наказание за передачу мобильных телефонов лицам, содержащимся в местах лишения свободы. Поправки в третьем чтении приняли в административный и уголовный кодексы, сообщается на сайте парламента 12 декабря.

    Законопроект об усилении ответственности за передачу средств мобильной связи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или иных местах содержания под стражей, инициировали депутаты «Единой России» в мае этого года. Теперь за передачу или попытку передачи заключенному телефона и иных средств коммуникации, а также комплектующих к ним, грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией.

    Также депутаты увеличили размер штрафа за передачу или попытку передачи запрещенных предметов — он составит от 5 до 10 тысяч (сейчас — от 3 до 5 тысяч рублей). Кроме того, из статьи 19.12 КоАП РФ, в которой обозначены ограничения на передачу запрещенных продуктов и предметов, исключили изоляторы временного содержания.

    В случае повторного нарушения может грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

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