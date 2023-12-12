Госдума ввела штрафы за передачу телефонов заключенным. За повторное нарушение грозит тюрьма

Госдума ввела штрафы и уголовное наказание за передачу мобильных телефонов лицам, содержащимся в местах лишения свободы. Поправки в третьем чтении приняли в административный и уголовный кодексы, сообщается на сайте парламента 12 декабря.



Законопроект об усилении ответственности за передачу средств мобильной связи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или иных местах содержания под стражей, инициировали депутаты «Единой России» в мае этого года. Теперь за передачу или попытку передачи заключенному телефона и иных средств коммуникации, а также комплектующих к ним, грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией.