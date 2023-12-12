Учишься балету? Жители Петербурга противостоят снежной каше на дорогах

Петербуржцы показывают чудеса координации и равновесия. Учиться балету и лавировать между лужами и грязью их заставляет снежное месиво на дорогах. Изящные пируэты жителей поймал в объектив фотограф «Фонтанки» 12 декабря на набережной канала Грибоедова.

За понедельник, 11 декабря, Петербургу насыпало столько снега, сколько выпало за всю минувшую неделю, — около 5 сантиметров. Однако красивый и белый снег начал подтаивать, и улицы оказались погребены под грязной снежной кашей.



Кто-то из горожан пытался перепрыгнуть лужи и грязь. Другие же, не жалея своих сапог и зимних ботинок, шли напролом.

