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    Бывший главврач «Матросской тишины» получил 7 лет по делу о справках для заключенных

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    Бывшего главного врача московского следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко признали виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд установил, что с его помощью арестованные могли выходить из изолятора. Подробности 12 декабря сообщают пресс-служба московских судов общей юрисдикции и прокуратура столицы.

    Ныне лишенного звания полковника Кравченко задержали в начале 2022 года. Прокуратура заявила, что с помощью главврача находившиеся в «Матросской тишине» получали справки о болезнях, с которыми нельзя находиться под стражей. В результате их освобождали из СИЗО. Ведомство также установило, что благодаря Кравченко в стационаре оказался заключенный, который не был болен.

    Преображенский районный суд приговорил экс-главврача к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также Кравченко на 2 года запретили заниматься организационной деятельностью в системе здравоохранения и врачебной деятельностью.

    Приговор в законную силу не вступил.

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