Бывший главврач «Матросской тишины» получил 7 лет по делу о справках для заключенных

Бывшего главного врача московского следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко признали виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд установил, что с его помощью арестованные могли выходить из изолятора. Подробности 12 декабря сообщают пресс-служба московских судов общей юрисдикции и прокуратура столицы.

Ныне лишенного звания полковника Кравченко задержали в начале 2022 года. Прокуратура заявила, что с помощью главврача находившиеся в «Матросской тишине» получали справки о болезнях, с которыми нельзя находиться под стражей. В результате их освобождали из СИЗО. Ведомство также установило, что благодаря Кравченко в стационаре оказался заключенный, который не был болен.