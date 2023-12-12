Бывший главврач «Матросской тишины» получил 7 лет по делу о справках для заключенных

Бывшего главного врача московского следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко признали виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд установил, что с его помощью арестованные могли выходить из изолятора. Подробности
Ныне лишенного звания полковника Кравченко задержали в начале 2022 года. Прокуратура заявила, что с помощью главврача находившиеся в «Матросской тишине» получали справки о болезнях, с которыми нельзя находиться под стражей. В результате их освобождали из СИЗО. Ведомство также установило, что благодаря Кравченко в стационаре оказался заключенный, который не был болен.
Преображенский районный суд приговорил экс-главврача к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также Кравченко на 2 года запретили заниматься организационной деятельностью в системе здравоохранения и врачебной деятельностью.
Приговор в законную силу не вступил.