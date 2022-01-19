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Главврач «Матросской тишины» задержан по подозрению в получении взятки

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко. Его подозревают в получении взятки. В настоящий момент Кравченко находится в изоляторе временного содержания. Об этом со ссылкой на члена ОНК Еву Меркачеву 19 января сообщает Znak.com.

Меркачева назвала задержание Кравченко «очень нехорошей историей» и «злой волей следствия». «Кравченко — один из лучших медиков, и, пожалуй, лучший начальник больницы «Матросской тишины». И этого мнения придерживается большинство правозащитников. Проблем в больнице выше крыши! Но он никогда их не скрывал. Он делал все, что мог в существующих условиях, чтобы люди лечились», — цитирует члена ОНК издание.

Официальных комментариев по поводу задержания Александра Кравченко пока не поступало.

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Комментарии (2)

chip1
Врач то может и хороший, но деньги нужны, жена, дети, внуки и все хотят жить по высшему разряду, а для Москвы это минимум уровень дохода - долларовый миллионер!
266410437
Взятка швабрами или деньгами?
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