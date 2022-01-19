Главврач «Матросской тишины» задержан по подозрению в получении взятки

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко. Его подозревают в получении взятки. В настоящий момент Кравченко находится в изоляторе временного содержания. Об этом со ссылкой на члена ОНК Еву Меркачеву 19 января сообщает Znak.com.



Меркачева назвала задержание Кравченко «очень нехорошей историей» и «злой волей следствия». «Кравченко — один из лучших медиков, и, пожалуй, лучший начальник больницы «Матросской тишины». И этого мнения придерживается большинство правозащитников. Проблем в больнице выше крыши! Но он никогда их не скрывал. Он делал все, что мог в существующих условиях, чтобы люди лечились», — цитирует члена ОНК издание.

