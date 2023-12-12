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    «В душе малыш». Смотрите, какой тигрёнок растёт в Ленинградском зоопарке

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    Перед вами Зевс из Ленинградского зоопарка. И он ещё тигрёнок, хотя на первый взгляд не скажешь. Фотографии, которые сделала ведущий зоолог Юлия Гилицкая, зоопарк публикует 12 декабря в своих соцсетях.

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    Зевс подрос и, кажется, научился профессионально «позировать» перед камерой. Ему скоро 1,5 года, свой первый день рождения он отмечал в июле. «Но в душе он все тот же малыш, который любит порезвиться с мячиками, бочонками и коробками», — говорят в зоопарке.

    Зевс приехал в Петербург из города-побратима Мариуполя. Губернатор Александр Беглов по время рабочей поездки в Донбасс проверял ход восстановительных работ в Мариуполе, и как раз в это время в Мариупольском зоопарке родились тигрята Зевс и Опелька. После посещения зоопарка Беглов дал поручения петербургским ветеринарам оказать помощь мариупольским коллегам, в том числе с оборудованием. Мариупольский зоопарк в благодарность решил подарить малышей городу-побратиму. Зевса весной перевезли в Ленинградский зоопарк, а Опельку — в реабилитационный центр в Ленинградской области. Вот как выглядел тигрёнок в первые месяцы жизни в Северной столице.

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