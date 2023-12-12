Убивавший инкассаторов петербуржец получил еще 12 лет колонии, но это на него никак не повлияет

Ленинский районный суд приговорил петербуржца Максима Пономарева к 12 годам колонии за разбойные нападения и убийства. Его сообщник скончался, не дождавшись правосудия. Пономарев же уже отбывает пожизненное наказание по другим уголовным делам. О новом приговоре 12 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как установил суд, Пономарев и его подельник Сергей Егоров в 1996 году объединились в преступную группу, которая специализировалась на нападениях на инкассаторов. В 2005, 2007 и 2010 годах они совершили еще ряд громких преступлений — во всех случаях не обошлось без жертв.
Как писала «Фонтанка», Пономарев причастен к нападению на кассира и охранника Педиатрической медицинской академии в 1999 году. Раскрыть это преступление удалось только спустя четверть века.
В 2007 году фигуранты решили похитить средства, принадлежащие Технологическому институту. В результате разбойного нападения один из сотрудников скончался, а похитители завладели 23,5 млн рублей. В 2010 году у дома
В 2013 году городской суд Петербурга приговорил к пожизненному заключению Сергея Егорова и Максима Пономарева. Им вменяли бандитизм, убийства, разбой, умышленное повреждение имущества, незаконный оборот оружия. Оба были признаны виновными.
В 2020 году Егоров скончался, а Пономарев предстал перед судом снова — по ранее нераскрытым делам.
12 декабря 2023 года суд назначил Пономареву 12 лет лишения свободы за разбойное нападение, но в совокупности с другими приговорами он получил пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Он признал свою вину в совершении преступлений, но заявил, что не имел умысла убивать.