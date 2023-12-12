Китайские машины начали скапливаться на складах у российских автодилеров

Машины китайских производителей начали накапливаться у автодилеров и дистрибьюторов на складах в России. Об этом 12 декабря рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, пишет РБК.
По данным «Автостата», по итогам десяти месяцев этого года в России продали
В «Автостате» прогнозируют спад продаж в январе-феврале 2024 года, хотя сейчас рынок зафиксировался на уровне продаж в 110 тысяч автомобилей в месяц. Декабрь считается традиционно сильным месяцем для продаж, но спад возможен из-за повышения ключевой ставки и снижения объемов кредитования. При этом китайские производители планируют продать в России
«Автостат» подсчитал, что за десять месяцев 2023 года авторынок России вырос на 60% к прошлому году, до