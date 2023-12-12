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    Китайские машины начали скапливаться на складах у российских автодилеров

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    Машины китайских производителей начали накапливаться у автодилеров и дистрибьюторов на складах в России. Об этом 12 декабря рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, пишет РБК.

    По данным «Автостата», по итогам десяти месяцев этого года в России продали 406,5 тыс. автомобилей китайских марок, что в 4,8 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. За этот же период на автозаводах собрали 153,4 тыс. машин (рост в 3,8 раза год к году) и завезли в страну 428,5 тыс. китайских автомобилей (рост в 6,6 раза). В итоге на складах в запасе скопились примерно 175 тысяч автомобилей.

    В «Автостате» прогнозируют спад продаж в январе-феврале 2024 года, хотя сейчас рынок зафиксировался на уровне продаж в 110 тысяч автомобилей в месяц. Декабрь считается традиционно сильным месяцем для продаж, но спад возможен из-за повышения ключевой ставки и снижения объемов кредитования. При этом китайские производители планируют продать в России 1,2 млн автомобилей в 2024 году. Руководитель «Автомаркетолога» Олег Мосеев оценивает будущие продажи в 530 тыс. машин.

    «Автостат» подсчитал, что за десять месяцев 2023 года авторынок России вырос на 60% к прошлому году, до 839 тыс. проданных автомобилей. Доля китайских брендов выросла до 58 процентов, хотя в феврале 2022 года составляла лишь 9 процентов от объема продаж.

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