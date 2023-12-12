Китайские машины начали скапливаться на складах у российских автодилеров

Машины китайских производителей начали накапливаться у автодилеров и дистрибьюторов на складах в России. Об этом 12 декабря рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, пишет РБК.



По данным «Автостата», по итогам десяти месяцев этого года в России продали 406,5 тыс . автомобилей китайских марок, что в 4,8 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. За этот же период на автозаводах собрали 153,4 тыс . машин (рост в 3,8 раза год к году) и завезли в страну 428,5 тыс . китайских автомобилей (рост в 6,6 раза). В итоге на складах в запасе скопились примерно 175 тысяч автомобилей.

