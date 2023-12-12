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    DVD-диски с дорогой начинкой на четыре года отправили в бега москвичку. Нашли в самом комфортном малом городе под Петербургом

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    Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали 39-летнюю москвичку в Кудрово. Её искали с 2019 года по делу об организации наркотрафика из Германию в Россию.

    По версии следствия, женщина с подельником с мая 2018 года пересылала дорогой наркопорошок в DVD-дисках, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 декабря. Всего за месяц границу пересекла партия весом около килограмма.

    Было возбуждено уголовное дело по статьям «контрабанда наркотических средств» и «незаконный сбыт наркотических средств».

    Однако фигурантка от следствия скрылась.

    Её нашли в квартире на улице Центральная в Кудрово в ночь с 11 на 12 декабря.

    Малый город Кудрово по итогам 2022 года возглавил рейтинг Минстроя, как самый комфортный для проживания малый город России.

    Задержанную доставили в отдел. Инициатора розыска уведомили о её поимки.

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    РозыскНаркотрафикЗадержание
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