DVD-диски с дорогой начинкой на четыре года отправили в бега москвичку. Нашли в самом комфортном малом городе под Петербургом

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали 39-летнюю москвичку в Кудрово. Её искали с 2019 года по делу об организации наркотрафика из Германию в Россию.



По версии следствия, женщина с подельником с мая 2018 года пересылала дорогой наркопорошок в DVD-дисках, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 декабря. Всего за месяц границу пересекла партия весом около килограмма.



Было возбуждено уголовное дело по статьям «контрабанда наркотических средств» и «незаконный сбыт наркотических средств».

