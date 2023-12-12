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    Заведующий кафедрой петербургского вуза решил сыграть на бирже и что из этого вышло

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    Завкафедрой петербургского вуза «проиграл на бирже» 1,7 млн рублей.

    76-летний житель Приморского района накануне около четырех дня обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 декабря. Мужчина, который работает завкафедрой физики в одном из петербургских вузов, рассказал, что с 26 ноября по 9 декабря он переписывался в мессенджере с неизвестным. Под предлогом участия в биржевых торгах мошенник выманил у мужчины 1,7 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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