    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -11

    1 м/с, вос

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.98eur98.08

    В России отменили приговор за госизмену

    6644
    16 комментариев

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил жителю Ярославской области 13-летний приговор по делу о госизмене и контрабанде опасных веществ или вооружения. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

    Мужчину не освободили, а оставили под стражей. Дело направили на новое рассмотрение.

    «Приговор Ярославского областного суда <…> отменен, уголовное дело передано в новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции», — цитирует агентство своего собеседника.

    РИА Новости со ссылкой на юристов пишет, что в российской судебной практике крайне редко отменяются приговоры по статьям УК РФ о госизмене и шпионаже.

    Жителя Ярославля в сентябре нынешнего года приговорили к 13 годам строгого режима за госизмену и два эпизода контрабанды опасных веществ или вооружения.

    Подробности дела не уточняется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СудГосизмена
    ЛАЙК1
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close