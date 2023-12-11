В России отменили приговор за госизмену

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил жителю Ярославской области 13-летний приговор по делу о госизмене и контрабанде опасных веществ или вооружения. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.



Мужчину не освободили, а оставили под стражей. Дело направили на новое рассмотрение.

«Приговор Ярославского областного суда <…> отменен, уголовное дело передано в новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции», — цитирует агентство своего собеседника.



РИА Новости со ссылкой на юристов пишет, что в российской судебной практике крайне редко отменяются приговоры по статьям УК РФ о госизмене и шпионаже.

