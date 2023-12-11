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    Парламент Финляндии отверг предложение закрыть консульство России на Аландских островах

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    Парламент Финляндии отклонил идею закрыть консульство РФ на Аландских островах, пишет 11 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на финские СМИ.

    Ранее петиция с требованием упразднить диппредставительство набрала в Суоми 50 тысяч голосов. Однако депутаты финского парламента заявили, что не поддерживают закрытие российского консульства на Аландских островах.

    «Речь идет не о согласовании закона, а о принятии международных обязательств и признании их прекращения»,—цитирует «Ъ» представителя парламента Юсси Халла-ахо.

    Напомним, консульство СССР было открыто в Мариехамне в октябре 1940 года на основании Московского мирного договора между СССР и Финляндией, но прерывало свою работу в период советско-финской войны 1941–1944 годов. Возобновление советского консульского представительства на Аландах последовало в октябре 1944 года.

    На данный момент Аландские острова имеют исключительный статус, который не позволяет размещать там военное оборудование. В Финляндии уже заявляли, что менять это не планируют.

    3 мая МИД РФ сообщил об атаке на российское консульство в Мариехамне и направил ноту министерству иностранных дел Финляндии. Полиция Суоми в сентябре приостановила расследование по факту нападения на консульство. Подозреваемых, которые бросили на территорию дипмиссии взрывное шумовое устройство, найти не удалось.

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    ФинляндияАландские острова
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