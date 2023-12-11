Парламент Финляндии отверг предложение закрыть консульство России на Аландских островах

Парламент Финляндии отклонил идею закрыть консульство РФ на Аландских островах, пишет 11 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на финские СМИ.



Ранее петиция с требованием упразднить диппредставительство набрала в Суоми 50 тысяч голосов. Однако депутаты финского парламента заявили, что не поддерживают закрытие российского консульства на Аландских островах.



«Речь идет не о согласовании закона, а о принятии международных обязательств и признании их прекращения»,—цитирует «Ъ» представителя парламента Юсси Халла-ахо.



Напомним, консульство СССР было открыто в Мариехамне в октябре 1940 года на основании Московского мирного договора между СССР и Финляндией, но прерывало свою работу в период советско-финской войны 1941–1944 годов. Возобновление советского консульского представительства на Аландах последовало в октябре 1944 года.

