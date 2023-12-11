Путин согласился с идеей поднять планку по арктической ипотеке

С идеей поднять верхний предел кредитования по льготной арктической ипотеке согласился президент России Владимир Путин. Об этом 11 декабря глава государства сообщил в ходе онлайн-встречи с получателями арктической ипотеки.



Максимальная сумма льготного займа по этой программе сейчас составляет 6 млн рублей. На идею поднять эту планку президент ответил положительно.



«Надо это обсудить», — сказал Владимир Путин.



Напомним, что «Арктическую ипотеку» можно взять для покупки жилья в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в некоторых районах Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелии. В последней уже прошли первые сделки по льготной госпрограмме «Арктическая ипотека».

