На Северо-Западе начали выдавать «Арктическую ипотеку»

В Карелии прошли первые сделки по льготной госпрограмме «Арктическая ипотека». Как сообщили в ВТБ, сделки также проходят в других субъектах Северо-Запада — в Мурманской и Архангельской областях.

В банке отметили, что первые объекты куплены в Сегеже и Костомукше. В целом же на Северо-Запад приходится более 700 заявок — это примерно половина, полученных ВТБ по стране. Средний размер выданных на данный момент кредитов составляет 2,8 млн рублей.

Как прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, госпрограмма позволяет купить новую квартиру с минимальной долговой нагрузкой. Условия программы идентичны «Дальневосточной ипотеке»: ставка составляет 2%, а первый взнос — не менее 20% от стоимости квартиры. Максимально можно взять 6 млн рублей на 20 лет. В первую очередь она рассчитана на семьи, где супруги моложе 35 лет, а также на отработавших не меньше пяти лет в арктической зоне учителей и врачей и одиноких родителей. В отличие от других госпрограмм возможно приобретение и вторичного жилья, но только в сельской местности и моногородах. При этом и на первичном, и на вторичном рынке стоимость квадратного метра должна быть не выше среднерыночного, который устанавливает Минстрой. Рефинансировать уже выданный кредит — нельзя.