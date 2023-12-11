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    Полная Бузова и машина времени на VPN. Появился трейлер ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»

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    Телеканал ТНТ показал трейлер ремейка знаменитого советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В версии телеканала он будет называться «Иван Васильевич меняет все».

    Новогодний фильм позиционируется как «не научно-фантастический, не строго исторический и не совсем реалистичный». По сюжету, опубликованному на сайте «Кинопоиск», Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой царя Ивана Грозного. Но теперь чудо-машина работает через VPN, который постоянно ломается и перемещает героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое.

    Главные роли сыграют комики Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис, а также актеры Гоша Куценко, Сергей Светлаков, звезды эстрады Филипп Киркоров, Ольга Бузова, рэпер Джиган и другие.

    Премьера состоится на телеканале 31 декабря в 20:30.

    Напомним, что это не первый ремейк советской классики от ТНТ. На прошлый Новый год телеканал показывал свою версию фильма «Ирония судьбы». Ремейк назывался «СамоИрония судьбы», в нем участвовал примерно тот же актерский состав, что и в «Иван Васильевич меняет все».

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    Ирония судьбыТелевидение
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    Комментарии 44

    Гость11 Дек 2023 в 19:03
    Дебилы
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