Полная Бузова и машина времени на VPN. Появился трейлер ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»

Телеканал ТНТ показал трейлер ремейка знаменитого советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В версии телеканала он будет называться «Иван Васильевич меняет все».
Новогодний фильм позиционируется как «не научно-фантастический, не строго исторический и не совсем реалистичный». По сюжету, опубликованному на сайте «Кинопоиск», Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой царя Ивана Грозного. Но теперь чудо-машина работает через VPN, который постоянно ломается и перемещает героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое.
Главные роли сыграют комики Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис, а также актеры Гоша Куценко, Сергей Светлаков, звезды эстрады Филипп Киркоров, Ольга Бузова, рэпер Джиган и другие.
Премьера состоится на телеканале 31 декабря в 20:30.
Напомним, что это не первый ремейк советской классики от ТНТ. На прошлый Новый год телеканал показывал свою версию фильма «Ирония судьбы». Ремейк назывался «СамоИрония судьбы», в нем участвовал примерно тот же актерский состав, что и в «Иван Васильевич меняет все».