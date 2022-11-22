Бузова — невеста Лукашина, Клава Кока, Хабиб и другие: посмотрите кадры «СамоИронии судьбы», которую покажут на Новый год

«Ольга Бузова, Клава Кока, Хабиб, Тимур Батрутдинов, Люся Чеботина, Денис Дорохов и многие-многие другие соберутся в одном фильме», — сообщил в соцсетях 22 ноября телеканал ТНТ о планах на новогоднюю ночь, дополнив публикацию кадрами из предстоящего фильма.

Ольга Бузова предстала, судя по всему, в роли невесты Лукашина Гали, Тимур Батрутдинов — в роли самого Лукашина, также СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что роль Ипполита сыграл Филипп Киркоров — в интернете даже фигурируют снимки певца в образе.

При этом в картине будут отсылы не только к самой «Иронии судьбы», но и к другой советской киноклассике. В частности, песенку про пять минут из «Карнавальной ночи» исполнит Клава Кока, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов предстанут в образах Ивана Грозного и Шурика из «Иван Васильевич меняет профессию», а Гарик Мартиросян — товарища Саахова из «Кавказской пленницы». Будут и визуальные отсылки к современным популярным проектам — в частности к корейскому сериалу «Игра в кальмара».



По данным издания StarHit, в кадре появятся Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и Марина Кравец.

