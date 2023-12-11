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    Украина и Польша договорились о разблокировке границы, где бастовали перевозчики

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    Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что блокада пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе с Польшей завершена. С 14 часов 11 декабря возобновлено стабильное движение грузовиков.

    По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств. Также 25 грузовиков оформляются, чтобы отправиться в сторону Польши.

    Блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска продолжалась более месяца. За это время чиновники из Польши и Украины буквально ежедневно занимались вопросом разблокировки, уточнил министр Кубраков. Чтобы решить этот вопрос, были проведены десятки встреч и переговоров на всех возможных уровнях.

    «Это была сложная работа, но она ещё не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не должны быть допущены», — отметил Александр Кубраков.

    В начале ноября польские перевозчики заблокировали пункты пропуска «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская» и «Дорогуск — Ягодин». Недовольные призывают власти вернуться к более жестким требованиям для украинских перевозчиков — их отменили после февраля 2022 года. Затем к забастовкам присоединились протестующие из Словакии, заблокировав переход «Вышне-Немецке — Ужгород». В последний раз сообщалось, что польские перевозчики продлили блокаду границы с Украиной до 1 февраля 2024 года.

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    УкраинаПольшаГраница
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