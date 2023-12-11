Украина и Польша договорились о разблокировке границы, где бастовали перевозчики

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что блокада пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе с Польшей завершена. С 14 часов 11 декабря возобновлено стабильное движение грузовиков.

По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств. Также 25 грузовиков оформляются, чтобы отправиться в сторону Польши.

Блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска продолжалась более месяца. За это время чиновники из Польши и Украины буквально ежедневно занимались вопросом разблокировки, уточнил министр Кубраков. Чтобы решить этот вопрос, были проведены десятки встреч и переговоров на всех возможных уровнях.