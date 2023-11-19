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    Тысячи грузовиков на границе с Украиной: в Польше бастуют дальнобойщики

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    На польской стороне границы с Украиной застряли и не могут выехать около 3000 грузовиков. Причиной тому стала забастовка дальнобойщиков Польши. Об этом 19 ноября сообщает Reuters.

    По данным властей, блокада дальнобойщиками границы продолжается уже 10 дней.

    Дороги заблокированы к трем пограничным переходам с Украиной. Таким образом водители большегрузов протестуют против потери бизнеса и бездействия властей по этому поводу.

    Отметим, что, по данным СМИ, 16 ноября к польским коллегам присоединились дальнобойщики из Словакии. Границу с Украиной они блокировали на час.

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    ДальнобойщикиЗабастовкаПольшаУкраинаГраница
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