Тысячи грузовиков на границе с Украиной: в Польше бастуют дальнобойщики

На польской стороне границы с Украиной застряли и не могут выехать около 3000 грузовиков. Причиной тому стала забастовка дальнобойщиков Польши. Об этом 19 ноября сообщает Reuters.



По данным властей, блокада дальнобойщиками границы продолжается уже 10 дней.



Дороги заблокированы к трем пограничным переходам с Украиной. Таким образом водители большегрузов протестуют против потери бизнеса и бездействия властей по этому поводу.



Отметим, что, по данным СМИ, 16 ноября к польским коллегам присоединились дальнобойщики из Словакии. Границу с Украиной они блокировали на час.

