Россиянин попался на многомиллионной контрабанде из ОАЭ, а следом его сообщники

Московские таможенники задержали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой драгоценностей из-за рубежа. В багаже одного из них нашли драгоценности на 23 миллиона рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе 11 декабря.
Перевозку незадекларированного груза остановили в аэропорту Шереметьево. В багаже 34-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая, инспекторы нашли более 20 ювелирных изделий, выполненных из белого и желтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.
В дальнейшем задержали организатора поставок - 53-летнюю россиянку, а также ее сообщника, 37-летнего гражданина Казахстана. В ходе обысков у них изъяли документы и электронные носители.
Уголовное дело возбудили по факту контрабанды стратегических товаров. Два фигуранта заключены под стражу, один – под домашний арест.
Расследование дела продолжается.
Ранее другого россиянина, прилетевшего из ОАЭ, задержали с драгоценным багажом. Мужчина решил не декларировать украшения на 5,5 млн рублей и выбрал «зеленый» коридор.