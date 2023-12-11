Россиянин попался на многомиллионной контрабанде из ОАЭ, а следом его сообщники

Московские таможенники задержали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой драгоценностей из-за рубежа. В багаже одного из них нашли драгоценности на 23 миллиона рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе 11 декабря.



Перевозку незадекларированного груза остановили в аэропорту Шереметьево. В багаже 34-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая, инспекторы нашли более 20 ювелирных изделий, выполненных из белого и желтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.