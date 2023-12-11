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    Россиянин попался на многомиллионной контрабанде из ОАЭ, а следом его сообщники

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    Московские таможенники задержали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой драгоценностей из-за рубежа. В багаже одного из них нашли драгоценности на 23 миллиона рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе 11 декабря.

    Перевозку незадекларированного груза остановили в аэропорту Шереметьево. В багаже 34-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая, инспекторы нашли более 20 ювелирных изделий, выполненных из белого и желтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.

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    В дальнейшем задержали организатора поставок - 53-летнюю россиянку, а также ее сообщника, 37-летнего гражданина Казахстана. В ходе обысков у них изъяли документы и электронные носители.

    Уголовное дело возбудили по факту контрабанды стратегических товаров. Два фигуранта заключены под стражу, один – под домашний арест.

    Расследование дела продолжается.

    Ранее другого россиянина, прилетевшего из ОАЭ, задержали с драгоценным багажом. Мужчина решил не декларировать украшения на 5,5 млн рублей и выбрал «зеленый» коридор.

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