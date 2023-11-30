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    Россиянин попался на контрабанде лучших друзей девушек — часиков с камнями и гвоздя

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    Изделия элитного ювелирного бренда Cartier нашли в багаже у россиянина, прилетевшего из ОАЭ. Кольцо и часы из чемодана потянули на 5,5 млн рублей и несколько лет лишения свободы. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ФТС.

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    40-летний мужчина решил не декларировать украшения и выбрал «зеленый» коридор. В результате два кольца и часы, найденные в багаже, отправились на экспертизу. Специалисты установили, что изделия выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов и корундов.

    «Сумма неуплаченных таможенных платежей за товары составила 1,3 млн рублей. За контрабанду стратегически важных товаров нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей», — добавили в ФТС.

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