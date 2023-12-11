В Петербурге здоровый ужин родителей отправил в реанимацию младенца

Едва отметившая первый день рождения девочка из Выборгского района Петербурга попала в больницу в тяжёлом состоянии. Она поела со взрослого стола.



Ребёнка с инородным телом в дыхательных путях доставили в детскую больницу имени Филатова накануне в одиннадцатом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 11 декабря. Медики оценили состояние пациентки как тяжёлое и поместили её в реанимацию.



По предварительным данным, поводом для вызова скорой стал огурец, которым подавилась девочка. За день до случившегося ей исполнился год.



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