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    В Петербурге здоровый ужин родителей отправил в реанимацию младенца

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    Едва отметившая первый день рождения девочка из Выборгского района Петербурга попала в больницу в тяжёлом состоянии. Она поела со взрослого стола.

    Ребёнка с инородным телом в дыхательных путях доставили в детскую больницу имени Филатова накануне в одиннадцатом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 11 декабря. Медики оценили состояние пациентки как тяжёлое и поместили её в реанимацию.

    По предварительным данным, поводом для вызова скорой стал огурец, которым подавилась девочка. За день до случившегося ей исполнился год.

    О том, что чаще всего глотают дети в Петербурге и что после этого бывает, рассказывали в материале «Матушка, они это проглотили!» Самые опасные штучки в домах с детьми.

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    ОгурецИнородное телоРеанимация
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