Ленинградский зоопарк показал, что происходит за закрытыми дверьми в санитарный день

Ленинградский зоопарк поделился новыми кадрами подопечных. На сей раз показали процесс уборки вольера белохвостых орланов от опавших листьев. Видео опубликовано утром понедельника, 11 декабря, в телеграм-канале зоопарка.

Порядок в клетке наводят при птицах. В вольер вошли двое сотрудников. Один из них держит метлу, отвлекая пернатых, а второй — чистит вольер белохвостых орланов от опавших листьев.

В Ленинградском зоопарке также напомнили о плановом закрытии 11 декабря. Сегодня в учреждении объявлен санитарный день.



Ранее «Фонтанка» показывала еще одного обитателя Ленинградского зоопарка. Перед камерой позировала упитанная полярная лиса.

