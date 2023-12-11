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    Ленинградский зоопарк показал, что происходит за закрытыми дверьми в санитарный день

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    Ленинградский зоопарк

    Ленинградский зоопарк поделился новыми кадрами подопечных. На сей раз показали процесс уборки вольера белохвостых орланов от опавших листьев. Видео опубликовано утром понедельника, 11 декабря, в телеграм-канале зоопарка.

    Порядок в клетке наводят при птицах. В вольер вошли двое сотрудников. Один из них держит метлу, отвлекая пернатых, а второй — чистит вольер белохвостых орланов от опавших листьев.

    «Орланы — мощные хищные птицы, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности», — добавили в зверинце.

    В Ленинградском зоопарке также напомнили о плановом закрытии 11 декабря. Сегодня в учреждении объявлен санитарный день.

    Ранее «Фонтанка» показывала еще одного обитателя Ленинградского зоопарка. Перед камерой позировала упитанная полярная лиса.

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