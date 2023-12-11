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    Вынужденная посадка самолёта Нью-Йорк — Ташкент в Пулково продлилась почти два часа

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    Аварийную посадку самолёта авиакомпании Uzbekistan Airways, совершающего рейс HY102 Нью-Йорк — Ташкент, прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта Пулково.

    11 декабря Пулково в качестве запасного аэродрома принял самолёт, направлявшийся из Нью-Йорка в Ташкент. Воздушное судно совершило посадку в Петербурге в 5:34, а вылетело далее по маршруту в Ташкент в 7:15. «Аэропорт Пулково работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, капитан судна принял решение о вынужденной посадке в петербургском аэропорту из-за буйного пассажира. На земле полиция сняла с рейса гражданина Узбекистана 1991 года рождения.

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    Комментарии 21

    Гость11 Дек 2023 в 10:22
    Опять буйная шерсть
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