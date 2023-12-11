Врачи назвали самую вредную кашу — ее нельзя даже детям

Как думаете, гречку можно назвать вредной? Сейчас проверим Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Со временем наше меню заметно изменилось, до него добрались блюда разных стран, необычные поначалу вкусовые и продуктовые сочетания, но самая обычная каша остается классикой, которая при любых обстоятельствах будет появляться на наших столах. Правда, не на каждую кашу стоит налегать. Некоторые лучше готовить как можно реже, а то и вовсе по специальным показаниям. Мы спросили у врачей, какая каша считается самой вредной, и они в один голос ответили — манная. Рассказываем, что с ней не так и есть ли в ней хоть что-то полезное.

Из чего делают манку Манку делают из пшеницы мягких сортов. По сути, это пшеничная крупа и есть. Только ее максимально очищают и буквально дробят в пух и прах — размер крупинок варьируется в пределах от 0,25 до 0,75 мм. Благодаря этому манную кашу очень легко и быстро готовить, но, с другой стороны, из-за такого помола в ней не остается практически никаких полезных веществ, которые есть в той же пшенице изначально. Но кое-что, конечно, остается.

Чем полезна манная каша В манной каше содержатся витамины группы В, Е, РР, ниацин (полезен для синтеза белков, метаболизма жиров и углеводов), фитин (способствует работе кишечника, не допускает излишней минерализации организма, соответственно, полезен для пожилых), калий, кальций, фосфор, селен, цинк и железо. Другой вопрос, что всего этого в манке — совсем незначительные количества.

— Селен и калий полезны для тех, кто занимается спортом или у кого работа связана с сильными стрессами. Потому что эти элементы помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Кроме того, селен укрепляет иммунитет, но для того, чтобы почувствовать эффект, нужно достаточно большое количество селена, в манке его столько нет. В то же время благодаря минимальным количествам разных веществ можно найти преимущества манной каши. Например, в ней меньше клетчатки, чем во всех остальных кашах. Клетчатка нам жизненно необходима, но если у вас есть заболевания по части ЖКТ, то манка вам очень даже пригодится. Всё потому, что продукты, богатые пищевыми волокнами, раздражают кишечник и вызывают газообразование. На этом фоне манка выглядит в очень даже выгодном свете. Кроме того, у манной каши есть обволакивающие свойства, благодаря чему она будет полезна людям с нарушенным пищеварением.

— Манка подходит для больных с нарушениями пищеварения, благодаря обволакивающему действию она снимает спазмы при язве и гастрите, — подтверждает Галина Барташевич.

Кроме того, манная каша занимает уверенное первое место по содержанию углеводов (если бы это были соревнования среди каш), чем может оказаться полезна для спортсменов, которые наращивают мышечную массу. — Надо понимать, что с манки в мышцы быстро всё не пойдет. Помимо питания, мышцы надо еще тренировать. Только тогда вес набирается, — подытоживает Галина Барташевич.

Но большое содержание углеводов может быть полезным разве что для спортсменов. Если вы не тягаете железо в зале в погоне за массой, лишние углеводы вам ни к чему. В чем вред манной каши Прежде всего манная каша — это богатый источник крахмала, чистый и быстрый углевод. Большое количество углеводов может повысить уровень сахара в крови, а высокий уровень сахара — гипергликемия — подвергает риску развития диабета. — Раз относится к быстрым углеводам, то быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — При частом употреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности.

— Из-за того что на манной каше легко прибавить в весе, ей кормят преимущественно детей, которые плохо едят и, соответственно, плохо набирают массу, — говорит Галина Барташевич, добавляя, что далеко не каждому ребенку манная каша полезна. С ней согласна и ее коллега. — Такая каша даже детям не показана. Главным образом из-за входящих в ее состав фитатов (веществ, снижающих доступность содержащихся в рационе питательных веществ). Они связывают кальций и выводят его из организма. У малышей могут возникнуть проблемы при формировании костей, — говорит Ирина Торопыгина.



Помимо этого, в манной каше содержится глиадин. Это белок клейковины пшеницы, к которому у некоторых людей есть генетическая восприимчивость. Из-за манки в тонком кишечнике у них развивается глютенчувствительная энтеропатия, или целиакия. Еще глиадин нарушает способность кишечника всасывать полезные вещества. Также манка снижает усвояемость витамина D, в ней содержится большое количество глютена, способного вызывать аллергию. Но это еще полбеды. — Глютен может привести к целиакии. Ребенок перестает прибавлять в весе, у него уменьшаются мышцы и увеличивается живот. Если болезнь проявляется в более старшем возрасте, ребенок жалуется на боли в животе, — говорит Ирина Торопыгина. Как варить манную кашу — на молоке или на воде По словам врачей, манка, приготовленная на молоке, затрудняет всасывание железа.

— Это прямая дорога к анемии и нарушению работы ЖКТ, а у детей — еще и к рахиту, частым простудам и постоянному насморку, — говорит Галина Барташевич. — Плюс из-за вкусовых качеств в манку, приготовленную к тому же на молоке, постоянно хочется добавить ложку меда или варенья. Получается пищевая бомба.

Манную кашу, приготовленную на молоке, приправленную сахаром, вареньем, медом, маслом, сливками, не рекомендуют диабетикам — высокая калорийность может вызвать гипергликемию. Людям с ожирением тоже лучше отказаться от такой каши — из-за высокой калорийности. Впрочем, в манную кашу, приготовленную на воде, хочется добавить еще больше подсластителей.