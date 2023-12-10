Лавров в Дохе рассказал, как конфликт на Украине изменил Россию

Россия за время конфликта с Украиной стала сильнее, считает глава МИД Сергей Лавров. Это, по его мнению, главный результат «войны против России».



«Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», — заявил Лавров 10 декабря, выступая в онлайн-формате на форуме в столице Катара Дохе, пишет ТАСС.

Тезис о том, что Россия снова стала сильной, но не всем это нравится, ранее озвучил президент России Владимир Путин.