«Россия снова стала сильной, но не всем это нравится». Как российские олимпийцы встретились с президентом

Встреча победителей и призеров зимних Олимпийских игр 2022 года с президентом России Владимиром Путиным прошла в Кремле 26 апреля. В общей сложности на нее пришли девять спортсменов.

В их числе лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова и фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Александра Трусова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Камила Валиева, которую на Олимпиаде после победы в командных соревнованиях сняли за положительную допинг-пробу с личного турнира, получила орден Дружбы. По словам Путина, которые цитирует «РИА Новости», Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства. «Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», — сказал Путин.