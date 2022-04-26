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    «Россия снова стала сильной, но не всем это нравится». Как российские олимпийцы встретились с президентом

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    14 комментариев

    Встреча победителей и призеров зимних Олимпийских игр 2022 года с президентом России Владимиром Путиным прошла в Кремле 26 апреля. В общей сложности на нее пришли девять спортсменов.

    В их числе лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова и фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Александра Трусова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

    Камила Валиева, которую на Олимпиаде после победы в командных соревнованиях сняли за положительную допинг-пробу с личного турнира, получила орден Дружбы. По словам Путина, которые цитирует «РИА Новости», Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.

    «Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», — сказал Путин.

    По словам лыжницы Степановой, на ее глазах Россия снова стала сильной.

    «Я ровесница века, родилась в январе 2001-го. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю. Спасибо», — заявила Степанова.

    Однако не все олимпийские чемпионы смогли присутствовать на встрече с президентом. Мероприятие в Кремле по разным причинам пропустили лыжники Александр Большунов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и фигуристка Анна Щербакова. Например, у Большунова вдруг разболелся зуб, а Щербакова оказалась занята в коммерческом шоу.

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    Комментарии (14)

    Дежурный по объединению
    Мэйк Раша грэйт агейн! Пора мерчи выпускать.
    Денеб
    То-то люди от вас разбегаются по всему миру.....
    07A
    Так и думали в Донецке 8 лет назад.
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