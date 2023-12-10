Попробуем в третий раз. Петербург объявил аукцион на поставку электробусов

«Пассажиравтотранс» объявил аукцион на приобретение электробусов. Количество снизилось вдвое.
Документация опубликована в пятницу, максимальная стоимость составляет миллиард рублей. Согласно техзаданию, к августу надо поставить 22 электробуса большого класса. Речь не о лизинге, а о прямой закупке.
Напомним, это уже третий заход города на покупку. В первые два город искал поставщика 40 машин в лизинг за 4,2 миллиарда рублей. Для электробусов в Петербурге начали строить парк на Ржевке, рассчитанный на 400 штук, в 2024 году обещают закупить первые 100 машин.