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    Попробуем в третий раз. Петербург объявил аукцион на поставку электробусов

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    «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на приобретение электробусов. Количество снизилось вдвое.

    Документация опубликована в пятницу, максимальная стоимость составляет миллиард рублей. Согласно техзаданию, к августу надо поставить 22 электробуса большого класса. Речь не о лизинге, а о прямой закупке.

    Напомним, это уже третий заход города на покупку. В первые два город искал поставщика 40 машин в лизинг за 4,2 миллиарда рублей. Для электробусов в Петербурге начали строить парк на Ржевке, рассчитанный на 400 штук, в 2024 году обещают закупить первые 100 машин.

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